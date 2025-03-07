شكرا لمتابعة خبر عن البايض: أقدر أطلع سطح برج المملكة بثانية واحدة ومعي تركي آل الشيخ ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد لاعب الخدع البصرية، أحمد البايض، أنه ينتظر الموافقة لتنفيذ خطته المثيرة لصعود برج المملكة أو برج المجدول من الأرض إلى السطح في ثانية واحدة فقط.

وقال البايض خلال لقائه في بودكاست “الأول” إنه يعمل مع مستشارين وشركة عالمية متخصصة في الأمان وتصميم الخدع.

وأضاف أن أكبر حدث مشابه لهذا كان عندما أخفى ديفيد كوبرفيلد تمثال الحرية.

وكشف البايض عن خطته بأن يكون أسفل برج المملكة أو برج المجدول بينما يقف الناس أمامه وهم يحملون هواتفهم والكاميرات تسجل من الأعلى.

وأوضح البايض أنه سيتمكن من الصعود إلى سطح البرج في ثانية واحدة فقط، وسيقوم بلقاء مباشر عبر الكاميرات، ثم سيدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأشار إلى أنه يرغب في أن يكون معه معالي المستشار تركي آل الشيخ أمام أنظار الجميع، وأقسم بالله أنه قادر على تحقيق ذلك.