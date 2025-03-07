شكرا لمتابعة خبر عن الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية أوزبكستان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الجمعة بمعالي وزير خارجية جمهورية أوزبكستان السيد بختيار سعيدوف، على هامش الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في جدة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك.