تحويل الدراسة عن بعد في جامعة الطائف اليوم الخميس ابتداء من الساعة 12 مساءً

قررت جامعة الطائف بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، تحويل الدراسة الحضورية اليوم الخميس 6 مارس 2025 ابتداءً من الساعة 12 مساءً عبر منصة البلاك بورد، وذلك في المقر الرئيس بالحوية وجميع المقرات والكليات الجامعية بمحافظات (رنية والخرمة وتربة)
على أن يستمر دوام الموظفين من بعد الساعة 12 مساءً "عن بُعد".
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