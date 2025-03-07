السعودية | تراتيل “خيركم” تشعل التنافس بين حفاظ القرآن بالمملكة في موسمها الأول..

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

بثت جمعية “خيركم” لتعليم القرآن وتحفيظه بمنطقة مكة مساء اليوم أولى حلقات مسابقة “تراتيل خيركم” والتي تقام طيلة شهر رمضان المبارك ويشارك فيها حفاظ القرآن بالمملكة وذلك عبر بث مباشر على منصات الجمعية الالكترونية الرابعة والنصف مساء.

وأفاد رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي أن المسابقة تُنظمها الجمعية لإبراز النماذج القرآنية المتميزة، وذوي الصوت الشجي في مختلف مناطق المملكة، وفي عامها الأول تشهد منافسة (66) مشاركاً من حفاظ القرآن الكريم في مختلف محافظات ومناطق المملكة من ذوي الأصوات الجميلة.

وأضاف المهندس حنفي: سيتم تقديم العديد من الفقرات المتنوعة، أبرزها مسابقة تراتيل خيركم النسائية واللاتي يشاركن عبر رابط البرنامج الموجود بصفحات الجمعية بمواقع التواصل الاجتماعي ، فيما بيّن أن المشاركين سيحصلون على الجوائز القيمة, مبيناً أن في كل حلقة سيكون هناك فائز وفائزة, في حين سيعرض البرنامج العديد من النماذج المتميزة والملهمة من طلاب وطالبات خيركم بالإضافة لمشاريعها القرآنية وخدماتها المتنوعة..

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