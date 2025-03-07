شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ برنامجي خادم الحرمين لتوزيع التمور والتفطير في عدد من الدول والان نبدء بالتفاصيل



جاء ذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا فيصل الغامدي، والأمين العام لمجلس الأئمة والخطباء في أبوجا الشيخ إمام إسحاق يوسف، والملحق الديني المكلف بسفارة المملكة في نيجيريا يحيى سفياني. برنامجي خادم الحرمين لتوزيع التمور والتفطير هذا إلى جانب عدد من المسؤولين في الحكومة النيجيرية ورؤساء لبعض الجمعيات والمؤسسات الإسلامية، ونوه السفير الغامدي في كلمة بهذه المناسبة بجهود القيادة الحكيمة في خدمة الإسلام والمسلمين، ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تحقيق توجيهات القيادة لخدمة الشأن الإسلامي في مختلف دول العالم.

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بنين وسيراليون كما نفذت الوزارة برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في كل من جمهوريتي بنين وسيراليون خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، في إطار جهود المملكة في دعم المسلمين حول العالم وتعزيز روابط الأخوة الإسلامية.

ففي جمهورية سيراليون نُفذ البرنامج يوم الأحد الثاني من شهر رمضان المبارك، في مسجد ماما ووري بالعاصمة فريتاون، وبلغ عدد المستفيدين قرابة 5500 مستفيد.

وذلك بحضور القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة المملكة في سيراليون علي الحجي, الذي أشاد بجهود المملكة في دعم البرامج الإنسانية والإسلامية في مختلف الدول، مؤكدًا أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من المبادرات الخيرية التي تقدمها المملكة في شهر رمضان.

كما نُفذ البرنامج في جمهورية بنين، وبلغ عدد المستفيدين قرابة 5000 مستفيد في ثلاث مناطق مختلفة بالجمهورية, بحضور مشرف دعاة الوزارة عبدالحميد ثاني.

وأوضح أن المملكة من خلال هذه المبادرات أظهرت اهتمامها الكبير في تعزيز العمل الخيري والإسلامي على مستوى العالم، مشيرًا إلى العديد من الأنشطة البارزة التي تقدمها المملكة لبلاده، التي تسهم في نشر قيم الإسلام السمحة.

تفطير الصائمين كما أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بمكتب المستشار الإسلامي في سفارة المملكة بمملكة تايلند، حفلًا رسميًا لتنفيذ برامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، وهدية التمور الفاخرة، وتوزيع المصاحف الشريفة، وإيفاد الأئمة، وذلك مساء اليوم الخامس من رمضان 1446هـ في العاصمة بانكوك.

جاء ذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة تايلند عبدالرحمن السحيباني, وعدد من المسؤولين وسفراء الدول العربية والإسلامية، ورؤساء المجالس والجمعيات الإسلامية في تايلند.

ونوه رئيس البرلمان التايلندي محمد نور مأتا, بالدور الرائد للمملكة في دعم المسلمين، والجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية في تنفيذ هذه البرامج الخيرية التي تصل إلى مختلف أنحاء العالم، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأفاد بأن مشروع هدية التمور الفاخرة يحظى بتقدير كبير من المسلمين في تايلند، وتعكس هذه المبادرات الدور الإنساني للمملكة وحرصها على خدمة المسلمين أينما كانوا.

مشروعات نوعية وأعرب شيخ الإسلام في تايلند الشيخ آرون بون شوم عن شكره وتقديره للمملكة العربية

وأكد السفير السحيباني أن هذه البرامج تعكس اهتمام المملكة وحرصها على دعم المسلمين في تايلند عبر مشروعات نوعية تخدم المجتمعات الإسلامية.

وأشار إلى أن هذه البرامج تُنفذ بالتنسيق مع الجهات المختصة وتوزيعها على المجالس المركزية والجمعيات الخيرية والمساجد، منوهًا بجهود قيادة المملكة وحرصها على العناية بالإسلام والمسلمين، والدور الكبير الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية في إيصال هذه البرامج إلى المسلمين في مختلف أنحاء العالم. الدمام - شريف احمد - أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الملحقية الدينية في سفارة المملكة بجمهورية نيجيريا الاتحادية، حفلًا بمناسبة تنفيذ برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في نيجيريا خلال شهر رمضان لهذا العام 1446هـ، في العاصمة الفدرالية أبوجا.جاء ذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا فيصل الغامدي، والأمين العام لمجلس الأئمة والخطباء في أبوجا الشيخ إمام إسحاق يوسف، والملحق الديني المكلف بسفارة المملكة في نيجيريا يحيى سفياني.هذا إلى جانب عدد من المسؤولين في الحكومة النيجيرية ورؤساء لبعض الجمعيات والمؤسسات الإسلامية، ونوه السفير الغامدي في كلمة بهذه المناسبة بجهود القيادة الحكيمة في خدمة الإسلام والمسلمين، ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تحقيق توجيهات القيادة لخدمة الشأن الإسلامي في مختلف دول العالم.وقدم الأمين العام لمجلس الأئمة والخطباء في أبوجا, الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمانه من جهود كبيرة في خدمة المسلمين في شتى بقاع العالم، ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تنفيذ البرامج المختلفة.كما نفذت الوزارة برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في كل من جمهوريتي بنين وسيراليون خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، في إطار جهود المملكة في دعم المسلمين حول العالم وتعزيز روابط الأخوة الإسلامية.ففي جمهورية سيراليون نُفذ البرنامج يوم الأحد الثاني من شهر رمضان المبارك، في مسجد ماما ووري بالعاصمة فريتاون، وبلغ عدد المستفيدين قرابة 5500 مستفيد.وذلك بحضور القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة المملكة في سيراليون علي الحجي, الذي أشاد بجهود المملكة في دعم البرامج الإنسانية والإسلامية في مختلف الدول، مؤكدًا أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من المبادرات الخيرية التي تقدمها المملكة في شهر رمضان.كما نُفذ البرنامج في جمهورية بنين، وبلغ عدد المستفيدين قرابة 5000 مستفيد في ثلاث مناطق مختلفة بالجمهورية, بحضور مشرف دعاة الوزارة عبدالحميد ثاني.وأوضح أن المملكة من خلال هذه المبادرات أظهرت اهتمامها الكبير في تعزيز العمل الخيري والإسلامي على مستوى العالم، مشيرًا إلى العديد من الأنشطة البارزة التي تقدمها المملكة لبلاده، التي تسهم في نشر قيم الإسلام السمحة.كما أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بمكتب المستشار الإسلامي في سفارة المملكة بمملكة تايلند، حفلًا رسميًا لتنفيذ برامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، وهدية التمور الفاخرة، وتوزيع المصاحف الشريفة، وإيفاد الأئمة، وذلك مساء اليوم الخامس من رمضان 1446هـ في العاصمة بانكوك.جاء ذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة تايلند عبدالرحمن السحيباني, وعدد من المسؤولين وسفراء الدول العربية والإسلامية، ورؤساء المجالس والجمعيات الإسلامية في تايلند.ونوه رئيس البرلمان التايلندي محمد نور مأتا, بالدور الرائد للمملكة في دعم المسلمين، والجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية في تنفيذ هذه البرامج الخيرية التي تصل إلى مختلف أنحاء العالم، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.وأفاد بأن مشروع هدية التمور الفاخرة يحظى بتقدير كبير من المسلمين في تايلند، وتعكس هذه المبادرات الدور الإنساني للمملكة وحرصها على خدمة المسلمين أينما كانوا.وأعرب شيخ الإسلام في تايلند الشيخ آرون بون شوم عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعبًا، على هذه البرامج المباركة، وخاصة برامج تفطير الصائمين وهدية التمور الفاخرة لعام 1446هـ التي تُنفذ بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية.وأكد السفير السحيباني أن هذه البرامج تعكس اهتمام المملكة وحرصها على دعم المسلمين في تايلند عبر مشروعات نوعية تخدم المجتمعات الإسلامية.وأشار إلى أن هذه البرامج تُنفذ بالتنسيق مع الجهات المختصة وتوزيعها على المجالس المركزية والجمعيات الخيرية والمساجد، منوهًا بجهود قيادة المملكة وحرصها على العناية بالإسلام والمسلمين، والدور الكبير الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية في إيصال هذه البرامج إلى المسلمين في مختلف أنحاء العالم.