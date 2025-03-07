شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التعرف على "حالة إشغال المصليات" بالمسجد النبوي.. لا يفوتك والان نبدء بالتفاصيل

حالة إشغال المصليات في المسجد النبوي

أربعة ألوان تبين الحالة

الدمام - شريف احمد - تُعد خدمة "حالة إشغال المصليات في المسجد النبوي" تقنية حديثة من أهم الخدمات المتاحة باللغات العربية والإنجليزية والأوردية.وتتيح الخدمة لقاصدي المسجد النبوي معرفة حالة الطاقة الاستيعابية في جميع أنحاء المسجد قبل القدوم للصلاة فيه.كما يمكن التأكد بشكل لحظي من الطاقة الاستيعابية في الأماكن المخصصة للصلاة في 12 موقعًا داخل المسجد النبوي وفي الحصوات.وكذلك في التوسعات الشرقية والغربية والشمالية, وللنساء في الجهات الشرقية والغربية داخل المسجد وفي الساحات الشرقية والغربية والشمالية, والساحات الغربية الجديدة, وفي السطح.وتظهر الخدمة المتاحة عبر الرابط: https://eserv.wmn.gov.sa/e-services/prayers_map/.وتبين للمستفيد حالة إشغال المصليات بأربعة ألوان سواء "متاح" أو "شبه مشغول" أو "مشغول" أو "غير متاح".وذلك بما يسهم في انسيابية دخول وخروج المصلين في أرجاء المسجد النبوي والساحات، وتفعيل الخطط التشغيلية الميدانية لتنظيم الحشود خلال أوقات الذروة.