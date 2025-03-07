شكرا لقرائتكم خبر عن تعمل 24 ساعة.. تجهيز مراكز لضيافة الأطفال بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

أنشطة حسية وإبداعية

مراكز الطفولة

الدمام - شريف احمد - توفر الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان لهذا العام، عددًا من المراكز لضيافة الأطفال.وتعمل على مدار 24 ساعة خلال شهر رمضان لتقديم رعاية آمنة وبيئة إثرائية وبرامج تعليمية، وترفيهية لتنمية قدرات الأطفال، وتعزيز القيم في خدمة زوار المسجد الحرام.وبيّنت الهيئة أنها تقدم عددًا من الأنشطة والبرامج للأطفال منها تعليم القرآن والأذكار ومحاكاة قصص تعليمية وأنشطة حسية وإبداعية ووجبات صحية يومية.ولفتت إلى أن المراكز الموسمية للأطفال تقع في التوسعة السعودية الثالثة (منطقة 12 - 15) مقابل باب رقم 100 إلى 104، وتستقبل الفئات العمرية من 1.5 إلى 6 سنوات والإناث من 1.5 إلى 9 سنوات.كما يشرف على المراكز فريق متخصص من المستشارين في مراكز الطفولة، إذ توفر وجبات للأطفال وصالة طعام.وكذلك منطقة لمشاهدة العروض المرئية، ومجسمات تعليمية لمعالم الحرمين وأداء النسك، وغرف خاصة للنوم.

من جهة أخرى كانت خصصت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 12 موقعًا مجهزًا بالكامل كمصليات مخصصة لذوي الإعاقة وكبار السن.

تسهيل وصول المصلين

ووزعت في مواقع قريبة من الأبواب الرئيسية للمسجد الحرام لتسهيل وصول المصلين وضمان راحتهم في أثناء أداء العبادات.



وتتميز هذه المصليات بتوفير ماء زمزم والمصاحف، إلى جانب مراعاة تصميمها بما يضمن سهولة الحركة والتنقل للمستفيدين منها.

ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة المستمرة لتحسين الخدمات المقدمة لزوار بيت الله الحرام وتوفير أفضل التسهيلات لهم.



مواقع المصليات للرجال والنساء

وتشمل مواقع المصليات المخصصة للرجال الدور الأول مقابل جسر الشبيكة عند باب 68 والدور الأول مقابل باب 91 ومصلى الساحة الجنوبية عند جسر أجياد ومصلى الساحة الغربية في الشبيكة ومصليين في التوسعة السعودية الثالثة عند باب 123 ومصلى الساحة الشرقية.



وتتوزع مصليات النساء فتتوزع في الدور الأرضي عند باب 88 والدور الأول في الشبيكة عند باب 65 ومصلى 15 المطل على صحن المطاف.

ومصلى الساحة الجنوبية عند جسر أجياد ومصلى الساحة الغربية في الشبيكة ومصلى الساحة الشرقية.