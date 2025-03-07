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الكشفي عبدالحليم السبحي يخدم المعتمرين من سن المراهقة إلى المشيب .. فيديو

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الكشفي عبدالحليم السبحي يخدم المعتمرين من سن المراهقة إلى المشيب .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - خدم القائد الكشفي “عبدالحليم السبحي” المعتمرين والزوار منذ أن كان مراهقا وحتى المشيب لما يتجاوز 29 عاما.

وقال السبحي في لقاء مع قناة العربية: “منذ كنت بالصف الثالث المتوسط وأنا كشاف وأحببت التطوع في هذا المجال وحبيت المنديل والخروج إلي الخلاء”.

وتابع: “انتقلت بعد ذلك إلي المرحلة الثانوية وبدأت في برامج كانت منها برامج مدرسية محدودة لكن كانت هناك مخيمات ممتعة وفي الجامعة توقفت عن المجال الكشفي”.

وأضاف: “بعد التخرج عدت للكشافة وأصبحت مفوض تنمية قيادات في مكة المكرمة، وخلال 16 عام مستمرة في المجال ونحن في سعادة غامرة وأتمتع بفرحة عامرة عندما أخدم المعتمرين”.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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