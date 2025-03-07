شكرا لمتابعة خبر عن الكشفي عبدالحليم السبحي يخدم المعتمرين من سن المراهقة إلى المشيب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خدم القائد الكشفي “عبدالحليم السبحي” المعتمرين والزوار منذ أن كان مراهقا وحتى المشيب لما يتجاوز 29 عاما.

وقال السبحي في لقاء مع قناة العربية: “منذ كنت بالصف الثالث المتوسط وأنا كشاف وأحببت التطوع في هذا المجال وحبيت المنديل والخروج إلي الخلاء”.

وتابع: “انتقلت بعد ذلك إلي المرحلة الثانوية وبدأت في برامج كانت منها برامج مدرسية محدودة لكن كانت هناك مخيمات ممتعة وفي الجامعة توقفت عن المجال الكشفي”.

وأضاف: “بعد التخرج عدت للكشافة وأصبحت مفوض تنمية قيادات في مكة المكرمة، وخلال 16 عام مستمرة في المجال ونحن في سعادة غامرة وأتمتع بفرحة عامرة عندما أخدم المعتمرين”.