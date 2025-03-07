السعودية | هيئة العناية بشؤون الحرمين تجهز مراكز لضيافة الأطفال بالمسجد الحرام لخدمة ضيوف الرحمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توفر الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان لهذا العام، عددًا من المراكز لضيافة الأطفال تعمل على مدار 24 ساعة خلال الشهر الفضيل لتقديم رعاية آمنة وبيئة إثرائية وبرامج تعليمية وترفيهية لتنمية قدرات الأطفال، وتعزيز القيم في خدمة زوار المسجد الحرام.

وبيّنت الهيئة أنها تقدم عددًا من الأنشطة والبرامج للأطفال منها تعليم القرآن والأذكار ومحاكاة قصص تعليمية وأنشطة حسية وإبداعية ووجبات صحية يومية, مشيرة إلى أن المراكز الموسمية للأطفال تقع في التوسعة السعودية الثالثة (منطقة 12 – 15) مقابل باب رقم 100 إلى 104, وتستقبل الفئات العمرية من 1.5 إلى 6 سنوات والإناث من 1.5 إلى 9 سنوات, ويشرف على المراكز فريق متخصص من المستشارين في مراكز الطفولة، إذ توفر وجبات للأطفال وصالة طعام، ومنطقة لمشاهدة العروض المرئية، ومجسمات تعليمية لمعالم الحرمين وأداء النسك، وغرف خاصة للنوم.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط