السعودية | إطلاق لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لرفع جودة الخدمات وكفاءتها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم، عن إطلاق لائحة العضوية في الهيئة، التي تشمل أحكام العضوية للممارسين الصحيين في جميع التخصصات الصحية، وذلك بعد الموافقة التي صدرت من مجلس أمناء الهيئة في اجتماع المجلس الـ 95 المنعقد في أغسطس من العام الماضي.

وأوضحت أن اللائحة المنشورة اليوم في الجريدة الرسمية التي سيتم تطبيقها بعد 90 يومًا اشتملت على تعديلات جوهرية تضمنت تعديل 21 مادة من اللائحة السابقة، وحذف 16 مادة، وإضافة 26 مادة جديدة.

وشملت التعديلات التأكيد على مبدأ اعتراف الهيئة بالمؤهلات الصحية من خلال معايير واضحة تتضمن استبدال مبدأ قوائم المجموعات بمبدأ المعادلة المهنية للمؤهل، وإدراج عدد من الآليات التي تسمح باستيعاب مختلف أنواع المؤهلات الصحية لجميع التخصصات الصحية, كما استوعبت اللائحة مايتعلق بقبول الخبرات بمختلف أشكالها، وأوضحت الأطر المتعلقة بالتقويم المهني للممارس الصحي.

وبيّنت الهيئة أن اللائحة المحدثة تلغي “اللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني الصادرة بقرار مجلس الأمناء بتاريخ 3 /5/ 2017م، وقواعدها التنفيذية وتلغي دليل التصنيف والتسجيل المهني للممارسين الصحيين الصادر عام 1435هـ وجميع أدلة التصنيف السابقة وكل ما يتعارض معها من أحكام، داعية الممارسين الصحيين والمهتمين بالاطلاع على اللائحة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

يُذكر أن لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحيّة تأتي لمواكبة التحول في القطاع الصحي، وذلك بما يخدم الممارس الصحي من خلال تحسين إجراءات التصنيف والتسجيل المهني وتطويرها، وتمكين التخصصات الصحية بما يرفع من جودة الخدمات وكفاءتها في القطاع الصحي.

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