شكرا لمتابعة خبر عن إعصار قمعي وسط حالة ممطرة بالجوف .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطل إعصار قمعي على منطقة زلوم شمال شرق سكاكا بالجوف اليوم الجمعة، وسط الأمطار التي تشهدها المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو متداول سحابة غائمة غطت المنطقة ليبدأ منها الإعصار بعد تساقط الأمطار بكثافة على مدى عدة أيام.

توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة التاسعة اليوم الجمعة .

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” متوقع استمرار الحالة الممطرة التاسعة‬ اليوم الجمعة بأمطار من متوسطة لغزيرة وحبات برد وسيول على أجزاء من مناطق الرياض والشمالية والجوف والشرقية والصمان وتبوك وحائل والقصيم والباحة وجنوب مكة تمتد للخليج و رياح نشطة.”

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