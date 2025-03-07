شكرا لمتابعة خبر عن عائلة شغوفة بالعمل التطوعي تروي جهودها في استقبال وخدمة المعتمرين ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبرت عائلة كرست وقتها لخدمة المعتمرين في مكة المكرمة عن شغفها وسعادتها البالغة بالمشاركة في هذا العمل التطوعي .

وأكد أفراد العائلة الشغوفة بالعمل التطوعي أنهم يستقبلون ويخدمون المعتمرين ابتغاء فضل الله مشيرين إلى أن هذا العمل يعطيهم شعوراً بالراحة والسعادة لأنه يقربهم إلى الله.

فيما عبر المعتمرين عن شكرهم وتقديرهم حيال تصرف العائلة الكريم داعين الله أن يجعل عملهم ومساعداتهم في ميزان حسناتهم .