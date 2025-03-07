شكرا لمتابعة خبر عن تساقط برد قوي شمال غرب العاصمة الرياض ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدأ مع نهار اليوم الجمعة تأثُر أجزاء من العاصمة الرياض بحالة من عدم الاستقرار الجوي، أثرت علي شمال غربها.

وأظهر مقطع فيديو تأثُر أجزاء من العاصمة بتساقط البرد والثلوج، حيثُ تساقطت الأمطار الرعدية بغزارة وترافقت مع هُطول حبات البرد.

وتوقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة التاسعة اليوم الجمعة .

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” متوقع استمرار الحالة الممطرة التاسعة‬ اليوم الجمعة بأمطار من متوسطة لغزيرة وحبات برد وسيول على أجزاء من مناطق الرياض والشمالية والجوف والشرقية والصمان وتبوك وحائل والقصيم والباحة وجنوب مكة تمتد للخليج و رياح نشطة.”

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