شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: استمرار الحالة الممطرة التاسعة‬⁩ اليوم الجمعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة التاسعة اليوم الجمعة .

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” متوقع استمرار الحالة الممطرة التاسعة‬⁩ اليوم الجمعة بأمطار من متوسطة لغزيرة وحبات برد وسيول على أجزاء من مناطق الرياض والشمالية والجوف والشرقية والصمان وتبوك وحائل والقصيم والباحة وجنوب مكة تمتد للخليج و رياح نشطة.”

وكان محلل الطقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل، أوضح أن هناك زيادة في فرص هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على المناطق الشمالية وكذلك بعض الأجزاء الوسطى والأجزاء الشرقية.