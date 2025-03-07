شكرا لمتابعة خبر عن زيلينسكي يُعلن عن زيارة مرتقبة للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن زيارة مرتقبة إلى المملكة يوم الاثنين المقبل 10 مارس، وذلك في إطار محادثات هامة بين مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين تهدف إلى إيجاد حل للحرب المستمرة بين كييف وموسكو.

وفي منشور على منصة إكس، أوضح زيلينسكي أن الهدف من الزيارة هو اللقاء مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن الوفد الأوكراني سيبقى في الرياض للعمل مع الشركاء الأمريكيين ضمن جهود التوصل إلى اتفاق سلام.

وأضاف زيلينسكي في تصريحاته بعد محادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن لديه رؤية واضحة حول إمكانية تحقيق السلام، مؤكدًا أن التعاون مع الولايات المتحدة يعد السبيل الوحيد للوصول إلى هذا الهدف.

وأكد الرئيس الأوكراني على رغبته في تصحيح الأمور مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والعمل تحت قيادته لضمان تحقيق سلام دائم في أوكرانيا.

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