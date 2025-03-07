شكرا لمتابعة خبر عن سيل من البرد يزين صباح الدوادمي في السابع من رمضان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اكتسح سيل من البرد محافظة الدوادمي، حيث غطت البردية الكثيفة جنوب الشعراء، وأضفت على المشهد هالة من السكون والهدوء.

واختلط البرد مع هواء الربيع، جعل من صباح الجمعة السابع من رمضان لعام 1446هـ، الموافق 7 مارس 2025م، فرصة للتمتع بجمال الطبيعة والتأمل في هذا الهدوء المهيب.

وتبدو الدوادمي وكأنها لوحة فنية متقنة، رسمت بعناية فائقة، متزينة بروعة أجوائها الباردة التي تلامس القلوب قبل الأبدان.

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