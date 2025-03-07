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السعودية | “الشؤون الإسلامية” تُنفِّذ برنامج خادم الحرمين الشريفين في جمهوريات النمسا وسلوفينيا وسلوفاكيا

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السعودية | “الشؤون الإسلامية” تُنفِّذ برنامج خادم الحرمين الشريفين في جمهوريات النمسا وسلوفينيا وسلوفاكيا

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفَّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس، بمقر المركز الإسلامي بالعاصمة النمساوية فيينا برنامج خادم الحرمين الشريفين لتوزيع أكثر من 9 أطنان من التمور الفاخرة وتفطير الصائمين في جمهوريات النمسا وسلوفينيا وسلوفاكيا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا الدكتور عبدالله بن خالد طوله.

ويستهدف البرنامج هذا العام أكثر من 100 مسجد وجمعية خيرية في الجمهوريات الثلاث طوال شهر رمضان المبارك للعام 1446هـ، ضمن جهود المملكة في تعزيز التواصل مع المجتمعات الإسلامية في شهر رمضان المبارك وتلمس احتياجاتهم .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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