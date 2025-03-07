السعودية | فقدان أكثر من 180 شخصًا إثر غرق أربعة قوارب مهاجرة قبالة اليمن وجيبوتي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

فُقِّد أكثر من 180 شخصًا عقب غرق أربعة قوارب تقل مهاجرين قبالة اليمن وجيبوتي، حسبما أفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أصبح أكثر من 180 شخصًا في عداد المفقودين بعد غرق أربعة قوارب مهاجرين قبالة سواحل جيبوتي واليمن، مضيفة أنه تم إنقاذ اثنين من أفراد الطاقم، لكن 181 مهاجرًا وخمسة من أفراد الطاقم ما زالوا في عداد المفقودين.

وقضى ما لا يقل عن 558 شخصًا عام 2024 أثناء عبور “الممر الشرقي” بين القرن الأفريقي واليمن، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، حيث يعد عام 2024 الأكثر حصدًا للأرواح خلال عبور المهاجرين بحرًا بين الشرق والقرن الأفريقي واليمن.