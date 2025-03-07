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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 1.000 سلة غذائية في عدة مدن بجمهورية كوسوفا

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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 1.000 سلة غذائية في عدة مدن بجمهورية كوسوفا

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإغاثية أمس الأول 1.000 سلة غذائية في مدن ليبيان وشتيمية وماليشفى وراهوتس بجمهورية كوسوفا، استفاد منها 5.000 فرد بواقع 1.000 أسرة، ضمن مشروع سلة “إطعام” الرمضاني في كوسوفا للعام 1446هـ، بالتعاون مع المشيخة الإسلامية في كوسوفا.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الدول المحتاجة وتوفير الأمن الغذائي لها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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