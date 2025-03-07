شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز ضيافة الأطفال بالمسجد الحرام.. بيئة آمنة وتعليمية لخدمة الزوار والمعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقديم خدماتها المتميزة لزوار بيت الله الحرام، ومن بين هذه الخدمات تأتي مراكز ضيافة الأطفال والتي توفر بيئة آمنة وإثرائية للأطفال، مما يتيح للوالدين فرصة أداء عباداتهم براحة وطمأنينة خلال موسم رمضان المبارك.



تنمية قدرات الأطفال

وتسهم المراكز في تقديم برامج تعليمية وترفيهية متكاملة تهدف إلى تنمية قدرات الأطفال وتعزيز القيم الإسلامية لديهم، حيث تشمل الأنشطة تعليم القرآن الكريم والأذكار، إضافة إلى محاكاة قصص تعليمية تحمل معاني تربوية، فضلاً عن أنشطة حسية وإبداعية تحفّز الأطفال على التفاعل والابتكار.

كما يتم توفير وجبات غذائية صحية يومية لضمان تغذية متوازنة للأطفال خلال فترة تواجدهم في المراكز.

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مواقع المراكز والفئات العمرية

وتتوزع المراكز الموسمية في عدة مواقع داخل المسجد الحرام، أبرزها في التوسعة السعودية الثالثة (منطقة 12 - 15)، وكذلك مقابل أبواب 100 - 104، ما يسهل الوصول إليها والاستفادة من خدماتها.

وتستقبل المراكز الفئات العمرية من الذكور من 1.5 إلى 6 سنوات، فيما يمكن للإناث الاستفادة من الخدمات حتى عمر 9 سنوات.



وتعمل المراكز خلال موسم رمضان على مدار 24 ساعة، في خطوة تهدف إلى تسهيل تجربة الزوار وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل راحة، في ظل بيئة آمنة ومريحة لأطفالهم، حيث يتم تقديم الرعاية تحت إشراف كوادر متخصصة تهتم بجوانب التربية والترفيه والتعليم بما يتناسب مع احتياجات الأطفال في هذه الفئة العمرية.