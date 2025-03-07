شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل"التعليم " تشدد على تطبيق لائحة السلوك والمواظبة والحسم للمتغيبين في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

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التزام بالدوام الدراسي

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الدمام - شريف احمد - شددت إدارات التعليم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة على أهمية تطبيق لائحة السلوك والمواظبة، خاصة فيما يتعلق بحسم الدرجات للطلبة المتغيبين وفق الضوابط المحددة، وذلك حرصًا على تعزيز الجدية والانضباط داخل البيئة المدرسية، وتحقيق العدالة بين الطلاب فيما يخص معايير الالتزام الأكاديمي والسلوكيوأكدت الإدارات التعليمية على أهمية تفعيل دور لجان الانضباط في المدارس وفق المهام والمسؤوليات المحددة في الدليل التنظيمي، بما يضمن تحقيق بيئة تعليمية منظمة ومستقرة تعزز قيم الالتزام والمواظبة.كما شددت على متابعة سير العملية التعليمية بفاعلية، وضمان استمراريتها دون أي تهاون قد يؤثر على جودة التعليم أو يؤثر سلبًا على مستوى التحصيل العلمي للطلابوفي هذا السياق، أكدت الإدارات على ضرورة التزام المعلمين بتأدية الحصص الدراسية وفق المخطط الزمني المعتمد، ومنع دمج الفصول الدراسية إلا في الحالات الاستثنائية التي لا تؤثر على جودة التعليم وفاعليته.كما دعت إلى ضرورة توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للطلاب، تساهم في رفع مستوى التفاعل داخل الصفوف الدراسية وتعزز مشاركتهم في الأنشطة التعليمية المختلفةودعت إدارات التعليم إدارات المدارس إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور بأهمية الحضور اليومي للمدرسة، وضرورة الالتزام بالدوام الدراسي لما له من أثر إيجابي على مستوى التحصيل العلمي للطلاب، والتأكيد على عدم إعادة أي طالب إلى منزله بحجة عدم وجود حصص دراسية، مشيرة إلى أهمية مطابقة بيانات الحضور الفعلي مع ما يتم تسجيله في نظام "نور".كما نبهت إلى أن أي مخالفة في رصد الغياب تُعد حالة من حالات التزوير التي تستوجب المحاسبة، مشددة على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقواعد المنظمة لذلككما أعلنت الإدارات التعليمية عن تنفيذ جولات ميدانية مكثفة من قبل لجان مختصة لمتابعة مستوى الانضباط في المدارس، والوقوف على سير العملية التعليمية، والتأكد من تطبيق اللوائح والأنظمة بشكل صارم، مؤكدة أنه سيتم رفع أي مخالفات يتم رصدها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمةيأتي ذلك في إطار حرص إدارات التعليم على تعزيز الانضباط المدرسي، ورفع مستوى الالتزام داخل المدارس، وتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية بما يسهم في توفير بيئة تعليمية محفزة على التحصيل العلمي والانضباط السلوكي، ويساعد في تحقيق مخرجات تعليمية تتماشى مع رؤية المملكة في تطوير قطاع التعليم