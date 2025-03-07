شكرا لقرائتكم خبر عن موافقة خادم الحرمين الشريفين على إقامة حملة العمل الخيري بنسختها الخامسة عبر "إحسان" والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.