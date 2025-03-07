أمن وطمأنينة للصائمين

يشهد الحرم المكي الشريف تدفق المصلين والمعتمرين من أنحاء المعمورة، لأداء العمرة وصلاة التراويح، وقضاء أيام وليالي شهر رمضان المبارك في مكة المكرمة، وسط أجواء إيمانية تحفها السكينة والخشوع.

ويعيش قاصدو المسجد الحرام في أمن وأمان وسط منظومة متكاملة من الخدمات المهيأة من جميع الجهات المختصة، لخدمة ضيوف الرحمن داخل الحرم المكي وخارجه، بمشاركة الجهات الأمنية في تنظيم المعتمرين وتوجيههم بكل سلاسة.

وقد رصدت «دوت الخليج» حركة المعتمرين في انتظار حافلات النقل، وانسيابية نقلهم إلى ساحات الحرم عبر مساحات محددة، وانتظار ساعة الإفطار وسط أيدٍ مرفوعة إلى السماء تلهج بالدعاء، ووجوه تحفها السكينة والخشوع، ومبادرات الفرق التطوعية في تقديم الوجبات للمعتمرين، التي ترسم معها الفرحة على محيا المعتمرين من مختلف الفئات العمرية والجنسيات. (مكة المكرمة: عبدالله سهل)