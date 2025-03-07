السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 200 سلة غذائية في منطقة توزي بجمهورية الجبل الأسود

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 200 سلة غذائية في منطقة توزي بجمهورية الجبل الأسود، استفاد منها 1.000 فرد من الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة “إطعام” الرمضاني بجمهورية الجبل الأسود للعام 1446هـ.

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتقديم الدعم الغذائي للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط