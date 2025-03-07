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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.227 سلة غذائية في جمهورية غانا

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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.227 سلة غذائية في جمهورية غانا

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 1.227 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في المدرسة الأزهرية للثقافة الإسلامية بجمهورية غانا استفاد منها 7.362 فردًا، وذلك ضمن مشروع سلة “إطعام” الرمضاني في جمهورية غانا لعام 1446هـ.

وتأتي هذه المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز؛ لتوفير الأمن الغذائي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم خلال شهر رمضان.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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