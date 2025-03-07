السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم خمسة مشاريع طبية تطوعية في دمشق ضمن برنامج أمل السعودي لمساعدة الأشقاء في سوريا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، خمسة مشاريع طبية تطوعية في مدينة دمشق بالجمهورية العربية السورية، شملت تخصصات جراحة المخ والأعصاب للأطفال والبالغين، وجراحة العظام والمفاصل، وجراحة الأطفال، والقسطرة القلبية، وذلك ضمن برنامج “أمل” التطوعي السعودي لمساعدة الأشقاء في سوريا، بمشاركة 50 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة 14 عملية جراحية في تخصص المخ والأعصاب للأطفال والبالغين، و27 عملية جراحية لاستبدال 27 مفصلًا، ونفذ 38 عملية جراحية في تخصص جراحة الأطفال، و50 عملية قسطرة قلبية للأطفال تكللت جميعها بالنجاح التام -ولله الحمد-.

يُذكر أن برنامج أمل السعودي التطوعي يستهدف تنفيذ 104 حملات في المجالات الطبية والجراحية، وتقديم برامج تدريبية وتعليمية، ومبادرات تمكين اقتصادي للفئات المحتاجة في عدة مدن سورية، بمشاركة أكثر من 3.000 متطوعٍ ومتطوعة.

ويأتي المشروع في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي السوري، وترسيخًا لثقافة العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع السعودي.

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