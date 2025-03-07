حائل تحت المطر.. شلالات أجا تفيض والسيول تجتاح الشوارع والجهات المختصة تتدخل

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 مارس 2025, 11:18 صباحاً

شهدت مدينة حائل، مساء أمس، هطول أمطار غزيرة جدًا، أدت إلى جريان الشعاب وتكوين الشلالات على جبال أجا، حيث تدفقت السيول المنقولة إلى داخل المدينة، مما تسبب في ارتفاع منسوب المياه في بعض الأحياء. ‎وفي استجابة سريعة، نفذت أمانة حائل خطتها الطارئة للتعامل مع السيول، حيث باشرت عمليات سحب المياه المتجمعة في الأحياء السكنية والشوارع العامة والأنفاق، بالتعاون مع الدفاع المدني والجهات الأمنية والخدمية الأخرى. وتمكنت الفرق الميدانية خلال وقت قصير من تقليل منسوب المياه، مما ساهم في حماية المنازل ومنع دخول المياه إليها ‎كما انتشرت دوريات الأمن والمرور في المواقع المتأثرة، لمنع دخول السيارات إلى بعض الشوارع، إضافة إلى منع الاقتراب من الأودية والشعاب القريبة من المدينة، والتي شهدت تدفقًا قويًا للسيول. ‎وتداول المواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو وثّقت جريات السيول داخل المدينة وخارجها.

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