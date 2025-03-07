شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق اسم الدكتور توفيق الربيعة على أحد شوارع سدير للصناعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في لفتة تعكس عمق التقدير والامتنان، أطلقت الهيئة ڤالسعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) حملة “لمسة وفاء”، لتكريم الشخصيات التي كان لها بصمة مؤثرة في مسيرة التنمية الصناعية بالمملكة.

واستهلت “مدن” الحملة بتسمية أحد الشوارع الرئيسية في مدينة سدير للصناعة والأعمال باسم معالي الدكتور توفيق الربيعة، تقديرًا لمجهوداته وخدماته الجليلة لدوره البارز خلال قيادته لـ”مدن” بين عامي 2007 و2011.

وشهدت فترته تحولات نوعية، تمثلت في تطوير البنية التحتية، وتعزيز جاذبية الاستثمار، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين. كما أسهم في تمكين القطاع الصناعي عبر تبني استراتيجيات داعمة للمستثمرين، وتحفيز بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات، مما أدى إلى استقطاب المزيد من الشركات والمصانع وساهم في تحقيق نقلة نوعية في المدن الصناعية.

وتولي “مدن” اهتمامًا كبيرًا بتطوير الطرق والمعالم الرئيسية في المدن الصناعية، ضمن جهودها المستمرة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي ودعم رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتحفيز الاستثمار الصناعي.

وتهدف “مدن” من خلال إطلاق هذه الحملة، إلى الاحتفاء بالإنجازات وتوثيق تاريخ الصناعة السعودية، مع تسليط الضوء على المساهمات المؤثرة التي شكلت معالم بارزة في مسيرة التطور الصناعي بالمملكة.