شكرا لمتابعة خبر عن امتلاء صحن المطاف بالمعتمرين في أول جمعة من رمضان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فى مشهد مهيب تهتز له القلوب وتقشعر له الأبدان، امتلأ صحن المطاف بالمسجد الحرام بالمعتمرين الذين يواصلون مناسك العمرة في أول جمعة من رمضان بصحة وحيوية.

‎ورصدت الكاميرات جنبات المسجد الحرام وهي مكتظة بمعتمري بيت الله الحرام في أجواء إيمانية وروحانية مفعمة بالأمن والإيمان، وسط منظومة خدمات متميزة ومتكاملة هيّأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن.

وأدى معتمري بيت الله الحرام مناسكهم بسهوله ويسر في أول جمعة من رمضان.