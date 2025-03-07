98 مخالفة يوميا لمرافق سياحية بمكة والمدينة

نفّذت الفرق الرقابية لوزارة السياحة منذ مطلع العام 2025 أكثر من 6100 زيارة رقابية على مرافق الضيافة والأنشطة السياحية في العاصمة المقدسة، رصدت خلالها أكثر من 4200 مخالفة، كما نفّذت الفرق الرقابية أكثر من 2200 زيارة رقابية على مرافق الضيافة والأنشطة السياحية في المدينة المنورة، رصدت خلالها أكثر من 1700 مخالفة، بإجمالي 5.900 مخالفة، وبواقع نحو 98 مخالفة يوميًا.

نظام السياحة

كثّفت وزارة السياحة الجولات الرقابية والتفتيشية على مرافق الضيافة السياحية بمختلف أنواعها، من فنادق وشقق فندقية ومخدومة وغيرها، في مدينتي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة طيلة أيام شهر رمضان المبارك، بهدف الوقوف على مدى التزام المرافق بنظام السياحة ولوائحه، وضمان جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

جودة الخدمات

تسعى الوزارة من خلال تكثيفها للجولات الرقابية إلى التأكد من مدى التزام مرافق الضيافة والأنشطة السياحية بالأنظمة والمعايير، وضمان جودة الخدمات المقدّمة للزوار في المنطقتين، فيما تأتي الجولات الرقابية والتفتيشية في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة ضمن حملة «ضيوفنا أولوية»، التي تعكس حرص وزارة السياحة على جودة الخدمات السياحية، وضرورة التزام مشغلي مرافق الضيافة والأنشطة السياحية بتقديم أفضل الخدمات للزوار من خلال الامتثال للاشتراطات والمعايير، والحصول على التراخيص اللازمة.

عقوبات مخالفة نظام السياحة

- الإنذار.

- إغلاق المرفق السياحي أو جزء منه إغلاقًا مؤقتًا أو دائمًا.

- تخفيض التصنيف.

- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة.

- إلغاء الترخيص.

- غرامة لا تزيد على مليون ريال.

التزامات على المرخص له

- تقديم أفضل الخدمات، وفق المعايير المعتمدة.

- الاستمرار بالالتزام بجميع الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للترخيص.

- تسجيل بيانات جميع منسوبيه لدى الوزارة، وتحديثها.

- تقديم البيانات والمعلومات والإحصاءات السياحية إلى الوزارة.

- الالتزام بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات.