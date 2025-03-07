شكرا لقرائتكم خبر عن نجران.. "الهلال الأحمر" خدمات إسعافية وصحية متكاملة في شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُقدم رجال هيئة الهلال الأحمر في منطقة نجران خدمات إسعافية وصحية متكاملة طوال العام وخلال شهر رمضان، وفي أثناء وقت الإفطار، من خلال تلقي البلاغات، ومباشرتها في حينها.

ويبذل في أحد المراكز الإسعافية جهودًا حثيثة في الأعمال الإنسانية النبيلة، من خلال تلقيهم البلاغات بمختلف حالاتها، وتأديتهم المهام المناطة بهم بكفاءة عالية في سبيل إنقاذ الأرواح بعد قدرة الله تعالى.

180 بلاغًا في 5 أيام

وأوضح مدير فرع هيئة الهلال الأحمر في نجران محمد العسيري، أن غرفة العمليات تلقت خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر رمضان 180 بلاغًا، إجمالي الحالات المرضية منها 144 حالة، وإجمالي الحوادث 36 حالة.



وأشار إلى أن طلب الخدمة الإسعافية يجري عبر الرقم 997 أو تطبيق "أسعفني"، الذي يتيح للمستخدمين "إنشاء بلاغ، واستدعاء فرقة إسعافية، وإرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ وتتبع مساره"، ويستدل على موقع المبلغ.إضافة إلى عرض المنشآت الصحية القريبة وأرقام الطوارئ والجهات الإغاثية الأخرى، موضحًا أن منطقة نجران تضم 17 مركزًا إسعافيًا تعمل على مدار الساعة بأطقمها من أخصائيين وفنيي إسعاف وطب طوارئ.