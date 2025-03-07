شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال وصول مجموعة القوات الجوية إلى قاعدة نلس الجوية في الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل



وذلك بمساندة طائرات التزود بالوقود وطائرات النقل التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، وبمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وكان في استقبالهم المقدم الطيار الركن خالد بن عبد الرحمن النتيفي قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في تمريني «العلم الأحمر» و «العلم الأخضر» 2025، وعدد من أركانات التمرينين.

أكبر التمارین العسكرية ويُعد تمرينا «العلم الأحمر» و «العلم الأخضر» من أكبر التمارین العسكرية على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، والذي سيعقد خلال الشهر الجاري، حيث تشارك القوات الجویة بست طائرات من نوع «تايفون» بكامل أطقمھا الجویة والفنية والمساندة.

وتهدف القوات الجویة من مشاركتها في التمرينين إلى رفع مسـتوى الجاھزیة والكفاءة القتالیة، وتبادل واكتســـاب الخبرات للأطقم الجویة والفنیة والمساندة لتكتيكات قتالية في بیئة حرب مشابھة للحرب الحقیقیـة، والتدريب على التخطیط وتنفیـذ عملیـات جویـة معقـدة في بیئـة مؤلفـة من قوات مشتركة متعددة الجنسیات. الدمام - شريف احمد - اكتمل وصول مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة بتمريني «العلم الأحمر» و «العلم الأخضر» إلى قاعدة نلس الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية.وذلك بمساندة طائرات التزود بالوقود وطائرات النقل التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، وبمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة.وكان في استقبالهم المقدم الطيار الركن خالد بن عبد الرحمن النتيفي قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في تمريني «العلم الأحمر» و «العلم الأخضر» 2025، وعدد من أركانات التمرينين.ويُعد تمرينا «العلم الأحمر» و «العلم الأخضر» من أكبر التمارین العسكرية على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، والذي سيعقد خلال الشهر الجاري، حيث تشارك القوات الجویة بست طائرات من نوع «تايفون» بكامل أطقمھا الجویة والفنية والمساندة.وتهدف القوات الجویة من مشاركتها في التمرينين إلى رفع مسـتوى الجاھزیة والكفاءة القتالیة، وتبادل واكتســـاب الخبرات للأطقم الجویة والفنیة والمساندة لتكتيكات قتالية في بیئة حرب مشابھة للحرب الحقیقیـة، والتدريب على التخطیط وتنفیـذ عملیـات جویـة معقـدة في بیئـة مؤلفـة من قوات مشتركة متعددة الجنسیات.