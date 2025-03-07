شكرا لقرائتكم خبر عن متطوعو الحدود الشمالية.. عطاء وتعاون في خدمة مخيمات إفطار الصائمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في أجواءٍ تعبق بروح التعاون والتكافل، يتسابق متطوعو الحدود الشمالية للمشاركة في مخيمات الإفطار التي تُنظم خلال شهر رمضان المبارك، ويشارك العشرات من الشباب في تنظيم الصائمين وتقديم الوجبات الأساسية، بما في ذلك المياه والتمر، لمختلف الجنسيات، ويجري تفطير أكثر من 2500 صائم يوميًا.

وأوضح عدد من المتطوعين أن مشاركتهم تأتي تجسيدًا لقيم الإحسان والعمل الجماعي، مشيرين إلى أن هذا العمل الخيري يُعد فرصة للتقرب إلى الله ومساعدة الآخرين خلال الشهر الفضيل.

ولفتوا إلى أن مخيمات الإفطار أصبحت جزءًا من الحياة الرمضانية التي يحرص الجميع على دعمها لإدخال السرور على الصائمين.

60 متطوعًا

وأوضح عضو مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد في عرعر رضاء الرويلي أن عدد المتطوعين في مخيمات الإفطار التابعة للجمعية يبلغ نحو 60 متطوعًا، ويجري تفطير أكثر من 2500 صائم يوميًا في 3 مخيمات، مع تقديم أكثر من 400 سفرة رمضانية.



مبادرة أبشر بالخير

وأفاد بأن دور مشروع الإفطار يتجاوز تقديم الطعام إلى الدعوة إلى الله وتوعية الصائمين بأمور دينهم، من خلال برامج دعوية مصاحبة تشمل كلمات ومحاضرات مترجمة بعدة لغات لمختلف الجنسيات.

وتواصل مبادرة "في شهر الخير أبشر بالخير" في منطقة الحدود الشمالية، للعام الخامس على التوالي، تقديم الدعم المجتمعي خلال شهر رمضان المبارك، بمشاركة أكثر من 1000 متطوع من مختلف الفئات العمرية.

كما تهدف المبادرة إلى توزيع وجبتي الإفطار والسحور للمستفيدين من الجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج اجتماعية وإرشادية تعزز قيم التكافل الاجتماعي، وتستهدف جميع مدن ومحافظات المنطقة، بمشاركة 38 جمعية خيرية محلية.