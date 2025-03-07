السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 400 سلة غذائية في مدينتي لولي وجوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 400 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجا في مدينتي لولي وجوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا، استفاد منها 2.000 فرد بواقع 400 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة “إطعام” الرمضاني في جمهورية جنوب أفريقيا للعام 1446هـ.

يذكر أن مشروع “إطعام” بمرحلته الرابعة يستهدف توزيع 390.109 سلال غذائية في 27 دولة خلال شهر رمضان، يستفيد منها 2.304.104 أفراد، بتكلفة تتجاوز 67 مليونًا و64 ألف ريال.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.

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