السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 585 سلة غذائية في منطقة بنتن بإندونيسيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 585 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجا في منطقة بنتن بجمهورية إندونيسيا، استفاد منها 1.755 فردا، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة “إطعام” الرمضاني في جمهورية إندونيسيا للعام 1446هـ.

الجدير بالذكر أن مشروع “إطعام” بمرحلته الرابعة يستهدف توزيع 390.109 سلال غذائية في 27 دولة خلال شهر رمضان، يستفيد منها 2.304.104 أفراد، بتكلفة تتجاوز 67 مليونا و64 ألف ريال.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.

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