السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، الشرقية، الحدود الشمالية ، الجوف، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق عسير، المدينة المنورة ، حائل ، تبوك ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعاتها ( جبل اللوز-علقان-الظهر)، كما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على تلك الخليج 365.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة وجنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.

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