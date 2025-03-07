السعودية | وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس الخميس، في الاجتماع الوزاري المشترك الثالث بين أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة معالي وزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وجمهورية مصر العربية، الذي عُقد في مكة المكرمة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون المتينة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما جرى بحث تطورات القضية الفلسطينية، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

حضر الاجتماع، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنس الوسيدي، ومساعد مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية وليد السماعيل.

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