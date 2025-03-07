شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين جرائم المجموعات الخارجة عن القانون في سوريا والان نبدء بالتفاصيل



وأكدت المملكة وقوفها إلى جانب الحكومة السورية فيما تبذله من جهود لحفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي.

أخبار متعلقة متطوعو الحدود الشمالية.. عطاء وتعاون في خدمة مخيمات إفطار الصائمين طقس المملكة.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية الجرائم التي ترتكبها مجموعات خارجة عن القانون في الجمهورية العربية السورية واستهدافها القوات الأمنية.وأكدت المملكة وقوفها إلى جانب الحكومة السورية فيما تبذله من جهود لحفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي.