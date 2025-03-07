شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: الإسلام جعل علم الفلك علم استقرائي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الخبير الفلكي خالد الزعاق، عن أن الإنسان قبل الإسلام ظن أن الأجرام السماوية هي التي تتحكم في مصيره ومصير غيره فعبدها.

وتابع الزعاق خلال حلقة من برنامج تقويم: “تولّد عن هذا الاعتقاد علم التنجيم، وهو العلم الذي يربط مصير الخلائق بحركة الأجرام السماوية، فأرسل الله الرسل ليخرج الناس من تلك العبادة إلي عبادة الله وحده”.

وأضاف: “والإسلام هو الذي جعل علم الفلك علم استقرائي، وجعل حركة الأجرام السماوية أمارة علي عباداته، فنحن لا نصوم إلا علي تحركات القمر، ولا نصلي إلا علي تحركات الشمس”.

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