السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 400 سلة غذائية في مدينة لوكوسا بمحافظة مونو بجمهورية بنين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 400 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجا في مدينة لوكوسا بمحافظة مونو بجمهورية بنين، استفاد منها 2.400 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة “إطعام” الرمضاني في جمهورية بنين لعام 1446 هـ.

الجدير بالذكر أن مشروع “إطعام” بمرحلته الرابعة يستهدف توزيع 390.109 سلال غذائية في 27 دولة خلال شهر رمضان، يستفيد منها 2.304.104 أفراد، بتكلفة تتجاوز 67 مليونا و64 ألف ريال.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول المحتاجة في شتى بقاع الأرض بمختلف أشكال الدعم الإغاثي.

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