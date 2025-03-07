شكرا لمتابعة خبر عن معتمر مصر‬⁩ي : نوفر مدخراتنا السنوية لنحظى بعُمرة ⁧‫رمضان ‬⁩.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب معتمر مصري عن سعادته بزيارة مكة لأداء العمرة ، قائلاً “نوفر مدخراتنا السنوية لنحظى بعُمرة ⁧‫رمضان ‬⁩، مافي شيء أغلى من زيارة ⁧‫مكة‬⁩”٠

وقال المعتمر المصري :”نبيع ونوفر كل مانملكة من أجل أن نأتي لنؤدي العمرة في مكة كل عام “٠

وأضاف” أوجه جزيل شكري لهذا البلد الأمين على كل الاجراءات والاستعدادات الكاملة من أجل راحة المعتمرين ، كما أوجه شكري للشعب السعودي على حسن استقباله وكرمه”٠