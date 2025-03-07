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معتمر مصر‬⁩ي : نوفر مدخراتنا السنوية لنحظى بعُمرة ⁧‫رمضان ‬⁩.. فيديو

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معتمر مصر‬⁩ي : نوفر مدخراتنا السنوية لنحظى بعُمرة ⁧‫رمضان ‬⁩.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أعرب معتمر مصري عن سعادته بزيارة مكة لأداء العمرة ، قائلاً “نوفر مدخراتنا السنوية لنحظى بعُمرة ⁧‫رمضان ‬⁩، مافي شيء أغلى من زيارة ⁧‫مكة‬⁩”٠

وقال المعتمر المصري :”نبيع ونوفر كل مانملكة من أجل أن نأتي لنؤدي العمرة في مكة كل عام “٠

وأضاف” أوجه جزيل شكري لهذا البلد الأمين على كل الاجراءات والاستعدادات الكاملة من أجل راحة المعتمرين ، كما أوجه شكري للشعب السعودي على حسن استقباله وكرمه”٠

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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