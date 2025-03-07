شكرا لمتابعة خبر عن يزيد الراجحي يفاجئ الجميع بوصيته غير المتوقعة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فاجأ رجل الأعمال يزيد الراجحي جمهوره بكشفه عن وصيته الخاصة، مشيرًا إلى أنه لا يمتلك أي شيء باسمه بشكل فردي.

وأوضح الراجحي خلال لقائه في برنامج “الليوان”، أنه كتب وصيته وقدمها لوالدته، وجاء فيها أن جميع ممتلكاته تعود إلى شركة يزيد الراجحي وإخوانه، حتى ثوبي” .

كما أكد على أنه لا يملك أي شيء بمفرده، وإنما في الأصل جميع ثروته لشركة يزيد الراجحي وأخوه عبدالله وباقي إخوانه.

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