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مواطن يثير التفاعل داخل قطار الرياض بلغز محير .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - شهد ركاب قطار الرياض تفاعلًا واسعًا بعد أن أطلق أحد المواطنين فعالية ألغاز بشكل عفوي، حيث طرح على الركاب سؤالًا محيرًا .

وكان السؤال كالتالي: “شخص معه 5 ريالات مزورة، اشترى بضاعة بـ3 ريالات، وصاحب البقالة أعطاه ريالين بعد أن صرف الورقة النقدية من محل آخر، ثم اكتشف أنها مزورة وقام باستبدالها، فكم خسر صاحب البقالة؟”

وما إن طرح المواطن اللغز حتى بدأ الركاب بالمناقشة بحماس، حيث انقسمت الآراء بين من قال إن الخسارة 5 ريالات، وآخرين رأوا أنها 8 ريالات، بينما أصر البعض على أنها 10 ريالات، وسط أجواء تفاعلية.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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