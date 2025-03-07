شكرا لمتابعة خبر عن المنصور: الفصول الثلاثة أحدثت هدرًا وقللت من تركيز الطلاب ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يرى المعلم منصور المنصور أن نظام الفصلين الدراسيين أفضل من الثلاثة فصول، لأنها كانت أكثر تركيزًا.

وقال المنصور خلال حديثه بقناة السعودية: “نظام الثلاثة فصول جميل ولكنه أحدث هدرًا، فمع كل نهاية فصل دراسي يحدث غياب من الطلاب”.

وتابع المعلم: “نظام الثلاثة فصول به نوع من الملل وقلل من تركيز الطلاب، لذلك أرى أنه يجب تركيز المحتوى في فصلين فقط”.

وختم المعلم حديثه بأن وزارة التعليم بالتأكيد لها وجهة نظر، ودعونا لا نستعجل النتائج.