شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع

المركز الوطني للأرصاد

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أمطار غزيرة على 7 مناطق

في تقريره عناليوم الجمعة على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والرياض والقصيم والشرقية والحدود الشمالية والجوففي حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق عسير والمدينة المنورة وحائلكذلك على أجزاء من منطقة تبوك، ولا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعاتها (جبل اللوز - علقان - الظهر)كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطقالرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.الرياح السطحية: شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وجنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزء الشمالي يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس بالإنذار الأحمر من أمطار غزيرة على أجزاء من 7 مناطق اليوم الجمعة.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.



أماكن الأمطار الغزيرة

المنطقة الشرقية: حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.

الرياض: ثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض.

مكة المكرمة: أضم وميسان وبني يزيد ويلملم وجذم.

الحدود الشمالية: العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر.

الجوف: دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل.

القصيم: الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء.

حائل: بقعاء وحائل.