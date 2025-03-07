شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك في الاجتماعات الوزارية بين مجلس التعاون و4 دول عربية والان نبدء بالتفاصيل



وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات المتينة بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ودعم وتنمية أطر الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما.

كما جرى بحث التطورات في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والمساعي المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

حضر الاجتماع، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة د. عبدالرحمن الرسي، ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنس الوسيدي، ومساعد مدير عام مكتب وزير الخارجية وليد السماعيل.

المملكة المغربية شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس الخميس، في الاجتماع الوزاري المشترك السابع بين وزراء الخارجية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة وزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، والمملكة المغربية، الذي عُقد في مكة المكرمة.

وجرى خلال الاجتماع بحث تعزيز العلاقات التاريخية المتينة التي تجمع دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، ودعم أطر الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما وتطويرها في مختلف المجالات.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة د. عبدالرحمن الرسي، ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنس الوسيدي، ومساعد مدير عام مكتب وزير الخارجية وليد السماعيل.

الجمهورية العربية السورية شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس الخميس، في الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء الخارجية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة وزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، والجمهورية العربية السورية، الذي عُقد في مكة المكرمة.

وجرى خلال الاجتماع بحث خطوات دعم الشعب السوري الشقيق على الصعيدين الإنساني والاقتصادي، وتقديم العون والمساندة له في هذه المرحلة المهمة، والتأكيد على موقف دول

حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة د. عبدالرحمن الرسي، ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنس الوسيدي، ومساعد مدير عام مكتب وزير الخارجية وليد السماعيل.

جمهورية مصر العربية شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس الخميس، في الاجتماع الوزاري المشترك الثالث بين وزراء الخارجية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة وزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وجمهورية مصر العربية، الذي عُقد في مكة المكرمة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون المتينة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما جرى بحث تطورات القضية الفلسطينية، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

حضر الاجتماع، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة د. عبدالرحمن الرسي، ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنس الوسيدي، ومساعد مدير عام مكتب وزير الخارجية وليد السماعيل.

الدمام - شريف احمد - شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس الخميس، في الاجتماع الوزاري المشترك السابع بين وزراء الخارجية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة وزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، والمملكة الأردنية الهاشمية، الذي عُقد في مكة المكرمة.وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات المتينة بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ودعم وتنمية أطر الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما.كما جرى بحث التطورات في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والمساعي المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.حضر الاجتماع، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة د. عبدالرحمن الرسي، ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنس الوسيدي، ومساعد مدير عام مكتب وزير الخارجية وليد السماعيل.شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس الخميس، في الاجتماع الوزاري المشترك السابع بين وزراء الخارجية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة وزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، والمملكة المغربية، الذي عُقد في مكة المكرمة.وجرى خلال الاجتماع بحث تعزيز العلاقات التاريخية المتينة التي تجمع دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، ودعم أطر الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما وتطويرها في مختلف المجالات.حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة د. عبدالرحمن الرسي، ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنس الوسيدي، ومساعد مدير عام مكتب وزير الخارجية وليد السماعيل.شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس الخميس، في الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء الخارجية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة وزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، والجمهورية العربية السورية، الذي عُقد في مكة المكرمة.وجرى خلال الاجتماع بحث خطوات دعم الشعب السوري الشقيق على الصعيدين الإنساني والاقتصادي، وتقديم العون والمساندة له في هذه المرحلة المهمة، والتأكيد على موقف دول مجلس التعاون الخليجي الداعم لأمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها.حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة د. عبدالرحمن الرسي، ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنس الوسيدي، ومساعد مدير عام مكتب وزير الخارجية وليد السماعيل.شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس الخميس، في الاجتماع الوزاري المشترك الثالث بين وزراء الخارجية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة وزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وجمهورية مصر العربية، الذي عُقد في مكة المكرمة.وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون المتينة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما جرى بحث تطورات القضية الفلسطينية، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.حضر الاجتماع، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة د. عبدالرحمن الرسي، ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنس الوسيدي، ومساعد مدير عام مكتب وزير الخارجية وليد السماعيل.