شكرا لمتابعة خبر عن زائر سوداني :السعوديون شعب نبيل والمملكة وقفت مع السودان الجريحة في أزمتها الحالية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب زائر سوداني عن مشاعره الصادقة تجاه المملكة والشعب السعودي ، قائلاً”السعوديون شعب نبيل، والسعودية وقفت مع السودان الجريحة في أزمتها الحالية”٠

وقال الزائر السوداني :” هذا البلد يربطني به الحس الوجداني والحس الديني والعلاقات الأخوية للشعب النبيل الذي دائماً يجود بالاحسان ديناً”٠

وأضاف” أوجه جزيل الشكر لكل القائمين على أمر الحرمين الشريفين من خدمات يقدمونها على أكمل وجه ، وهنا الناس يتنافسون على إكرام الضيوف وقت الافطار “٠