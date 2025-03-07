شكرا لمتابعة خبر عن يزيد الراجحي: ثروتي تضاعفت 10 مرات وشركتي تقدر بـ30 مليار ريال .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف سائق الراليات ورجل الأعمال، يزيد الراجحي، عن قيمة ثروته الحالية مقارنة بما كانت عليه قبل عشر سنوات.

وقال الراجحي خلال استضافته في برنامج “الليوان” المُذاع على قناة “روتانا خليجية” : “اليوم المحافظة على الثروة مشروع صعب جدًا، والحمد لله، ثروتي خلال العشر سنوات الماضية تضاعفت 10 مرات”.

وأردف: “المحافظة تكون بالجهد والعمل، لكنني اليوم أجلس في بيتنا وأقدر أعرف أن هذه عقارات وأسهم تدخل عوائد وأستلمها وأنا أتقهوى وأشرب الشاي”.

واختتم الراجحي حديثه : “أنا أتكلم اليوم عن شركة يزيد فقط، حيث إن ورثي سويته 10 مرات”، مشيرًا إلى أن قيمة شركته تصل إلى 30 مليار ريال”.