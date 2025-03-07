شكرا لقرائتكم خبر عن مع رياح شديدة السرعة.. أمطار غزيرة على أجزاء من 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

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استمرار الأمطار على الرياض

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أمطار متوسطة

غزيرة

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أمطار رعدية يوم الجمعة

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الدمام - شريف احمد - نبهفي تقريره عنبالإنذار الأحمر منعلى أجزاء من 7 مناطق اليوم الجمعةوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعديةالمنطقة الشرقية: حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العلياالرياض: ثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض.مكة المكرمة: أضم وميسان وبني يزيد ويلملم وجذم.الحدود الشمالية: العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر.الجوف: دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل.القصيم: الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء.حائل: بقعاء وحائل.تواصل هطول الأمطار مساء الخميس على العاصمة الرياض، وتشير توقعاتفي تقريره عن، إلى استمرار هطولإلىاليوم الجمعة على أجزاء من منطقة الرياضتشمل الأمطار العاصمة، ومحافظات الدرعية، وضرما، والمزاحمية، وعفيف، والدوادمي، والقويعية، وشقراء، والغاط، والزلفي، والمجمعة، وثادق، ورماح، والرينكما تشمل الحالة المطرية حريملاء، والخرج، والدلم، والحريق، وحوطة بني تميم، ومرات، والأفلاج، السليل، ووادي الدواسريصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعديةوأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماتهيستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والرياض والقصيم والشرقية والحدود الشمالية والجوففي حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق عسير والمدينة المنورة وحائلكذلك على أجزاء من منطقة تبوك، ولا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعاتها (جبل اللوز - علقان - الظهر)كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق