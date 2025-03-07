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وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس زامبيا

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وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس زامبيا

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الرياض - علي القحطاني - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس هاكيندى هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا.

ونقل سموه خلال الاتصال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -.

كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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